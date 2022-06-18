У Донецькій області збитий літак окупантів

Російський штурмовий літак Су-25 збитий у Донецькій області, повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на інформацію від 72 окремої механізованої бригади, що розміщена на Сході України.

"72 ОМБр повідомляє, що в Донецькій області, де розташований їхній підрозділ, їм вдалося збити з ПЗРК "Ігла" російський Су-25. Продовжуємо невпинно знищувати різну колорадську нечисть. І не тільки на нашій землі, а й у небі також", - написав Братчук у телеграм-каналі.