Події

12:08 18.06.2022

У Донецькій області збитий літак окупантів

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Російський штурмовий літак Су-25 збитий у Донецькій області, повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на інформацію від 72 окремої механізованої бригади, що розміщена на Сході України.

"72 ОМБр повідомляє, що в Донецькій області, де розташований їхній підрозділ, їм вдалося збити з ПЗРК "Ігла" російський Су-25. Продовжуємо невпинно знищувати різну колорадську нечисть. І не тільки на нашій землі, а й у небі також", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Теги: #рф #літак #збиття

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