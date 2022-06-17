Російські окупанти завдали ракетного удару по КП у Первомайському на Харківщині, поранено трьох осіб

У п'ятницю, 17 червня, близько 10:10, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по комунальному підприємству в м. Первомайському Харківської області, внаслідок постраждали три співробітники КП.

"Боєприпас влучив у двоповерхову будівлю та пункт охорони перед в'їздом на територію об’єкту. Пошкоджено вікна, стелю, стіни будівлі. На момент обстрілу на підприємстві знаходились працівники, внаслідок вибуху зазнали травм жінка та два чоловіки", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Постраждалих доставлено до лікарні, жінка перебуває в контактному стані, чоловіки перебувають в операційному відділенні лікарні, за їх життя борються медики.

На місці події працювали слідчі, експерти, рятувальники та працівники прокуратури. Зібрано необхідні речові докази скоєння росіянами воєнного злочину проти мирних жителів Харківської області.