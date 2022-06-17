Для вирішення серйозної проблеми, пов'язаної з глобальною кризою в сфері продовольчої безпеки, ми маємо продовжувати працювати разом – Боррель

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що для вирішення проблеми продовольчої кризи, спричиненої вторгненням Росії в Україну та блокадою українських портів, необхідно продовжувати спільну роботу.

"Зіткнувшись із вторгненням Росії в Україну, ми повинні продовжувати працювати разом. Захистити багатосторонню систему і впровадити "Глобальні заходи у відповідь у сфері продовольчої безпеки" для вирішення серйозної проблеми, пов'язаної з глобальною кризою в сфері продовольчої безпеки", - написав він у твіттері в ніч на п'ятницю.

14 червня в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche Боррель заявив, що РФ блокує своїми військовими кораблями імпорт зернових та олійних культур з українських морпортів, тим самим використовуючи "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.

Глава дипломатії ЄС нагадав, що Україна перед збиранням урожаю цього сезону має розпродати 20 мільйонів тонн торішніх сільгоспкультур, для чого "цілих залізничних ешелонів і тисяч річкових барж буде недостатньо".