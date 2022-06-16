Кількість загиблих унаслідок авіаудару по Лисичанську зросла до чотирьох, рятувальна операція триває – голова Луганської ОВА

Кількість загиблих унаслідок ворожого авіаудару вдень по Лисичанську зросла до чотирьох, рятувальники продовжують розбирати завали, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Удень орки з неба вгатили по будівлі, де переховувалися люди. Вже з-під завалів дістали чотирьох загиблих. Семеро поранених. Рятувальна операція триває. Крім того, рашисти обстріляли профілакторій, унаслідок чого сталася руйнація будівлі", - написав він у фейсбуці.

Імовірно, під завалами є люди. Пошуково-рятувальні роботи там також тривають.