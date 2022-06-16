"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Була дуже продуктивна зустріч з Єнсом Столтенбергом. Через російську агресію проти України повідомлення було гучним і ясним: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки мають отримати більш важку зброю", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.