Події

07:30 16.06.2022

"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

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"Карфаген буде зруйнований!" – Резніков про російську агресію проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Була дуже продуктивна зустріч з Єнсом Столтенбергом. Через російську агресію проти України повідомлення було гучним і ясним: Карфаген буде зруйнований! Нас ніхто не зупинить! У наших руках безпека всього євроатлантичного простору. Ці руки мають отримати більш важку зброю", - написав Резніков у мікроблозі Твіттер у ніч на четвер.

 

 

 

Теги: #зустріч #резніков #столтенберг

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