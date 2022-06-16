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06:30 16.06.2022

Джонсон: Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у рішучості підтримувати Україну

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Джонсон: Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у рішучості підтримувати Україну

Саміти G7 і НАТО, що відбудуться наприкінці червня, продемонструють єдність Заходу у рішучості підтримувати Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.

Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.

Раніше Зеленський повідомляв, що обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчій безпеці.

 

Теги: #україна #британія #підтримка #захід

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