Джонсон: Саміти G7 і НАТО продемонструють єдність Заходу у рішучості підтримувати Україну

Саміти G7 і НАТО, що відбудуться наприкінці червня, продемонструють єдність Заходу у рішучості підтримувати Україну, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

"Саміти G7 і НАТО наприкінці цього місяця дадуть змогу продемонструвати єдність Заходу та його рішучість підтримувати Україну у довгостроковій перспективі", - написав Джонсон у твіттері.

Він зазначив, що у телефонній розмові у середу ввечері з українським лідером Володимиром Зеленським підтвердив повну підтримку Великої Британії до перемоги України.

Раніше Зеленський повідомляв, що обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ситуацію на полі бою та загрози продовольчій безпеці.