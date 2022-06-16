Зеленський подякував Байдену за підтримку у боротьбі з російським агресором

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом подякував йому за лідерську позицію у підтримці протидії України російській агресії, боротьбі за свободу та право самостійно визначати майбутнє країни.

Як повідомила пресслужба глави держави, Зеленський наголосив на важливості та своєчасності надання Сполученими Штатами додаткового пакета допомоги у розмірі 1 мільярда доларів США.

"Безпекова підтримка Сполучених Штатів безпрецедентна. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором", - наголосив президент України і подякував Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Під час розмови глава Української держави повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у рамках формату "Рамштайн".

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки України.

"Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти у цій війні", - зазначив Зеленський.

Він окремо подякував президенту США за рішення виділити 225 млн доларів на гуманітарну допомогу населенню України, що постраждало від російської агресії.

"Ми маємо перемогти у цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога", - наголосив Зеленський.