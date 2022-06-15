Член НЗФ "ДНР", який воював на боці РФ, бив і грабував жителів Російських Тишків – прокуратура

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України) 25-річному члену незаконного збройного формування "ДНР", який воював на боці РФ.

"Наразі підозрюваний перебуває під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, відряджений до однієї з російських військових частин, разом із іншими військовослужбовцями прибув до Білгородської області та 24 лютого перетнув державний кордон України у Харківській області. На початку березня окупант разом із військовими РФ перебував у с.Руські Тишки Харківського району. Підозрюваний проник на територію одного з домоволодінь, де в цей час перебували місцеві жителі – чоловік і жінка. Погрожуючи розправою та вбивством, він бив господарів будинку, а потім заволодів їх майном – ноутбуком, ювелірними прикрасами та колекцією старовинних монет.