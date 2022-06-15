Події

20:49 15.06.2022

Член НЗФ "ДНР", який воював на боці РФ, бив і грабував жителів Російських Тишків – прокуратура

1 хв читати
Член НЗФ "ДНР", який воював на боці РФ, бив і грабував жителів Російських Тишків – прокуратура

Слідчі УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України) 25-річному члену незаконного збройного формування "ДНР", який воював на боці РФ.

"Наразі підозрюваний перебуває під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний, відряджений до однієї з російських військових частин, разом із іншими військовослужбовцями прибув до Білгородської області та 24 лютого перетнув державний кордон України у Харківській області. На початку березня окупант разом із військовими РФ перебував у с.Руські Тишки Харківського району. Підозрюваний проник на територію одного з домоволодінь, де в цей час перебували місцеві жителі – чоловік і жінка. Погрожуючи розправою та вбивством, він бив господарів будинку, а потім заволодів їх майном – ноутбуком, ювелірними прикрасами та колекцією старовинних монет.

 

 

Теги: #підозра #днр #бойовик

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 15.06.2022
У Львові суд узяв під варту спільника псевдоволонтера, який незаконно продавав товари гумдопомоги

У Львові суд узяв під варту спільника псевдоволонтера, який незаконно продавав товари гумдопомоги

19:18 14.06.2022
Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

10:53 10.06.2022
СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

10:29 10.06.2022
США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

07:49 09.06.2022
Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

11:47 08.06.2022
Висунуто підозру підполковнику ЗС РФ, який віддавав накази про жорстоке поводження з жителями Конотопа

Висунуто підозру підполковнику ЗС РФ, який віддавав накази про жорстоке поводження з жителями Конотопа

20:26 07.06.2022
Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

13:28 04.06.2022
Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

10:08 26.05.2022
Правоохоронці повідомили про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області Балицькому - СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області Балицькому - СБУ

19:28 24.05.2022
Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді депутату від "ОПЗЖ" у Маріуполі, який добровільно дав згоду на співпрацю з ворогом

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді депутату від "ОПЗЖ" у Маріуполі, який добровільно дав згоду на співпрацю з ворогом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

Словаччина оголосила про значну пожертву Україні вертольотів серії Mі та ракетних боєприпасів

Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

Німеччина надасть Україні три РСЗВ

ОСТАННЄ

Пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України містить керовані боєприпаси до РСЗВ та ще 18 гаубиць M777

Багато країн нададуть Україні вкрай необхідні системи та боєприпаси, а також взяли на себе нові зобов'язання щодо навчання українських військових

"Укренерго" на 15 червня повністю відновило магістральні лінії на півночі та в центрі України

Словаччина оголосила про значну пожертву Україні вертольотів серії Mі та ракетних боєприпасів

Блінкен і Кулеба обговорили подальшу підтримку України

Макрон, Драгі та Шольц приїдуть до Києва перед ключовим рішенням про статус кандидата на вступ до ЄС

Німеччина надасть Україні три РСЗВ

Байден повідомив Зеленському про новий транш військової допомоги на $1 млрд, а також гуманітарну допомогу у $225 млн

Міністри оборони України та Італії обговорили постачання озброєнь НАТОвського зразка

СБУ викрила столичну фармкомпанію у фінансуванні бойовиків т.зв. "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА