Події

17:38 15.06.2022

Перший заступник глави МВС Єнін: Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України

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Перший заступник глави МВС Єнін: Нацполіція запобігла теракту проти керівництва України

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що співробітники Нацполіції завдяки інформації від оперативних джерел запобігли терористичному акту, який готувався проти керівництва країни.

"Нам активно допомагає населення (у виявленні ДРГ - ІФ). Багато в чому саме завдяки інформації, яку ми отримуємо від наших оперативних джерел, нам навіть вдалося запобігти терористичному акту проти керівництва нашої держави", - сказав Єнін в ефірі телеканалу "Рада" у середу.

Він додав: "Упевнений, що після перемоги про це можна буде розповісти значно більше".

Теги: #теракт #мвс #єнін

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