Міністр оборони США головуватиме на засіданні контактної групи з оборони України, у якій візьмуть участь представники до 50 країн

Міністр оборони Ллойд Остін головуватиме на засіданні контактної групи з оборони України в Брюсселі, в якій братимуть участь представники до 50 країн у середу, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"Міністр оборони Ллойд Дж. Остін III завтра головуватиме на засіданні Контактної групи з оборони України в Брюсселі, щоб визначити та вивчити наступні кроки, необхідні для того, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії", - йдеться у повідомленні, опублікованому в ніч на середу.

Остін зазначив, що "в центрі уваги насамперед невідкладні вимоги України продовжувати боротьбу, в якій вона воює проти Росії зараз".

Окрім цього зазначається, що російські окупанти, після провалу із захоплення Києва, перенесли свої основні зусилля на Схід України.

"Бої на Донбасі - це жорстокі артилерійські бої. Українські офіційні особи заявили, що щодня у боях втрачають від 150 до 200 солдатів", - повідомляють у Міноборони США.

Міністр оборони США "координує свої дії з контактною групою, щоб у міру потреби доставляти в Україну необхідні можливості".

"Наприклад, одна країна може мати артилерійську зброю, інша може мати боєприпаси, а третя може мати запасні частини, необхідні системі. Контактна група — це спосіб координувати дії трьох націй, щоб вивести різні частини системи на передову", - пояснюється в повідомленні.