Події

19:18 14.06.2022

Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

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Меру Святогірська повідомили про підозру у скоєнні держзради

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у скоєнні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану міському голові Святогірська (Донецька обл.), повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "руського миру". Також підозрюваний висловлював подяку військовослужбовцям ЗС РФ, які захопили мирне місто", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що підозрюваний погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації РФ – т.зв. "глави ДНР" обійняти посаду т.зв. "глави" тимчасово окупованого Святогірська, чим завдав шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.

 

 

Теги: #держзрада #підозра #донецька_область

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