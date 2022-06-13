Події

20:14 13.06.2022

Глава МЗС України пошкодив ногу під час занять спортом

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Глава МЗС України пошкодив ногу під час занять спортом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що пошкодив ногу, намагаючись уперше від початку війни відновити заняття спортом.

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав зараз немає. Продовжуємо активно працювати та втілювати пріоритети Президента: тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, витискати статус кандидата для України. Навіть на милицях і одній нозі — вперед до Перемоги", - написав Кулеба в інстаграмі.

 

 

 

Теги: #травма #мзс #міністр

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