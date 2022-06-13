Події

20:04 13.06.2022

Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

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Кулеба закликає партнерів прискорити постачання важкого озброєння Україні

Міністр закордонних справ України закликає партнерів поставити чітку мету перемоги України та прискорити постачання важкої зброї.

"Україна довела, що здатна на неможливе та перемогла у важливих битвах за Київ, Чернігів, Суми, Харків — супроти всіх обставин. Уявіть, на що здатна Україна з достатньою кількістю зброї. Закликаю партнерів поставити чітку мету перемоги України і прискорити постачання важкої зброї" , - написав Кулеба у твіттері.

 

 

 

Теги: #війна #мзс #зброя

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