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13:06 13.06.2022

Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

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Голова Нацполіції: 1200 тіл загиблих українців ще не ідентифіковані

Поліція України розслідує кримінальні провадження за фактами загибелі понад 12 тис. українців, 1200 тіл, зокрема знайдених у братських могилах, ще не ідентифіковані, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"По Україні ми отримали повідомлення, відкрили відповідні кримінальні провадження щодо загибелі понад 12 тисяч людей, які були знайдені, зокрема, в братських могилах", - розповів Клименко в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що понад 1500 цивільних загинули лише на території Київської області. "У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці була маса вбитих людей, які лежали прямо на вулицях - снайпери розстрілювали їх із танків, із бронетранспортерів, незважаючи на білі пов'язки, які російські військові змушували людей носити", - сказав голова Нацполіції.

Клименко додав, що велику кількість людей було знайдено загиблими у своїх будинках і квартирах: "І коли наші вибухотехніки, експерти-криміналісти, слідчі заходили до квартир, вони знаходили ці тіла. Як правило, ці люди помирали від мінно-вибухових травм".

Щодо братських могил, то, як наголосив Клименко, поки що рано називати конкретні цифри, оскільки щотижня правоохоронці знаходять по декілька тіл.

"У Бучі в одній такій могилі було поховано 116 людей, були поховання менші - по 5-7 осіб. Жителі збирали тіла загиблих та ховали у парках", - додав він.

За словами голови Нацполіції, загалом приблизно 75% загиблих - це чоловіки, близько 2% - діти, решта - жінки. "Це цивільне населення, люди не мали жодного стосунку до військових або правоохоронних структур", - звернув увагу Клименко.

Говорячи про процедуру ексгумації, голова Нацполіції відзначив тривалість та складність процесу. "На сьогодні не ідентифіковано близько 1200 тіл загиблих. Це тривалий процес, достатньо кропіткий, тому що дуже багато тіл у стані гнильного розпаду. У тих родичів, які зверталися до нас на гарячу лінію, відбираємо ДНК, потім профілі цих родичів порівнюємо з профілями загиблих, які були поховані, розстріляні, яких не змогли впізнати. Родичі мають бути лише прямі - батько-мати-рідні діти. Тільки так ми працюємо", - підсумував Клименко.

Теги: #клименко #тіла #ідентифікація #нацполіція

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