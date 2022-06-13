Хтось у Німеччині думає, що до війни далеко. Це неправда - Кличко для Bild

Українським військовим терміново потрібна зброя від західних партнерів, заявив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

Він закликав прискорити постачання озброєння, щоб українці змогли захистити свою землю та всю Європу.

"За декілька сотень кілометрів звідси тривають жорсткі бої. У росіян більше солдатів, більше артилерії і більше техніки - тому нам терміново потрібна підтримка. Ще раз наголошую: ми захищаємо не лише свої сім'ї, свої міста та свою країну. Ми також захищаємо цінності кожної західної демократичної держави. Нам потрібна підтримка. Нам потрібні боєприпаси, потрібна сучасна зброя, оборонна зброя", - сказав Кличко журналістам видання під час бесіди у Києві.

Столичний мер зазначив, що затягування постачань призводить до загибелі українських героїв і втрати територій.

"Ми місяцями чуємо, що скоро буде доставлена зброя і що підтримка прийде скоро. Але від військових я чую, що підтримка надходить лише частково - не в бажаному розмірі. Це означає, що ми втрачаємо територію і втрачаємо життя. І ми також не маємо забувати: якщо росіяни продовжать наступ, це буде дуже небезпечно для кожного європейця. Нам потрібна сувора підтримка санкцій та зброї з боку трьох лідерів найважливіших країн - якнайшвидше. Ми вже направили країнам список озброєнь", - зазначив Кличко.

Він переконаний, що Путін може вторгнутися до країн Європи, зокрема Німеччини, якщо його не зупинити.

"Путін особисто каже, що претендує на всю колишню територію Росії. Він продовжить наступ. Його інтерес не закінчується Києвом та кордоном із Польщею. Я твердо вірю, що Путін зайде так далеко, як ми йому дозволимо. І Німеччина не має забувати: частина Німеччини була частиною Радянської імперії. Якщо хтось у Німеччині думає, що до війни ще далеко, це неправда. Це може торкнутися будь-кого у ЄС", - підсумував Кличко.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту лідерів ЄС.