Сінгапур передасть Україні пакет гуманітарної допомоги, що включає машини швидкої допомоги та рятувальне обладнання

Уряд Сінгапуру у відповідь на прохання України надасть пакет гуманітарної допомоги, повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

"У відповідь на прохання України уряд Сінгапуру надасть пакет гуманітарної допомоги, що складається з дев'яти машин швидкої допомоги, двох пожежних машин, а також комплекту протипожежного захисного спорядження, рятувального обладнання, міношукачів та предметів медичного призначення", - зазначається у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що пакет було складено Міністерством внутрішніх справ та Міністерством оборони Сінгапуру з урахуванням гуманітарної кризи, що зростає, та потреб України.