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11:46 11.06.2022

Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні - Жовква

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Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні - Жовква

Україна розраховує на рішення Євросоюзу про надання статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні, це є запорукою перемоги у війні проти РФ, наголосив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Як повідомляє Офіс президента України, Жовква провів зустріч з делегацією неформальної міжнародної мережі "Об'єднані для України" (United for Ukraine), до якої увійшли представники національних парламентів Литви, Німеччини, Італії, Португалії, Швеції, Іспанії.

Об'єднання зараз налічує понад 280 колишніх і діючих депутатів і високопосадовців з понад 30 країн світу.

Окремо обговорювалося питання надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС під час засідання Європейської Ради 23-24 червня.

"Приємно, що всі присутні тут депутати, навіть з Німеччини, підтримують надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС вже в червні. Ухвалення такого формального рішення на найближчому засіданні Європейської Ради є запорукою перемоги нашої держави у війні проти Росії", – наголосив він.

Також він закликав парламенти країн – учасниць Об'єднання визнати злочини РФ в Україні геноцидом українського народу, а РФ – державою - спонсором тероризму.

"Це не тільки питання історичної справедливості, а й важлива правова основа діяльності післявоєнного міжнародного трибуналу", – сказав він.

Теги: #україна #єс #жовква

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