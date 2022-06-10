"Укрзалізниця" з 13 червня запускає п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця - Ніжин

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 13 червня запускає п'ять пар приміських поїздів за маршрутом Ніжин (Чернігівська обл.) - Дарниця (Київ) і назад.

Як повідомляє УЗ у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, з Ніжина на Дарницю поїзди вирушатимуть о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію "Дарниця" о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

З Дарниці до Ніжина поїзди вирушатимуть о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

Пасажири, які прибувають на станцію "Дарниця", для подальшого пересування містом можуть скористатися міською електричкою.

При цьому компанія зазначає, що при впровадженні цих змін графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів змінилися.