Події

15:17 10.06.2022

"Укрзалізниця" з 13 червня запускає п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця - Ніжин

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"Укрзалізниця" з 13 червня запускає п'ять пар поїздів за маршрутом Ніжин - Дарниця - Ніжин

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 13 червня запускає п'ять пар приміських поїздів за маршрутом Ніжин (Чернігівська обл.) - Дарниця (Київ) і назад.

Як повідомляє УЗ у своєму телеграм-каналі у п'ятницю, з Ніжина на Дарницю поїзди вирушатимуть о 5:12, 10:12, 11:13, 15:15 та 18:15. Вони прибуватимуть на станцію "Дарниця" о 7:20, 12:20, 13:15, 17:49 та 20:21.

З Дарниці до Ніжина поїзди вирушатимуть о 7:49, 12:42, 13:40, 15:46 та 20:42. Вони прибуватимуть до Ніжина о 9:53, 14:48, 16:03, 17:54 та 22:42.

Пасажири, які прибувають на станцію "Дарниця", для подальшого пересування містом можуть скористатися міською електричкою.

При цьому компанія зазначає, що при впровадженні цих змін графіки та маршрути декількох інших приміських поїздів змінилися.

Теги: #транспорт #ніжин #дарниця #електричка

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