Ворог вчора пошкодив сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині

Внаслідок ворожих ударів по Чернігівщині ввечері 15 жовтня в Ніжині було пошкоджено сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти", лідера експрес-відправлень в Україні.

"Ніхто з працівників не постраждав. Посилки, що були у відділенні, вціліли. Вантажі, які на момент удару були в депо, частково згоріли", – йдеться у Телеграм-каналі компанії в четвер.

"Нова пошта" запевнила, що компенсує втрату відправлень клієнтам.

"Найближчим часом зв’яжемося з вами та повідомимо деталі щодо відшкодування та іншу необхідну інформацію", – наголосили в компанії.

Зазначається, що детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена після ліквідації наслідків пожежі.

Крім того, наразі триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення.

Як повідомлялося раніше, внаслідок російської атаки дроном вночі на 16 жовтня поблизу Краматорська пошкоджено авто "Нової пошти та втрачено 132 посилки й причеп.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.