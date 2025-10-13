Промпідприємство пошкоджено в Ніжині внаслідок удару РФ, без постраждалих – ДСНС

Російські окупанти завдали удару по Ніжину (Чернігівська обл.), внаслідок чого в місті пошкоджено промислове підприємство, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій в понеділок вранці.

"Зафіксовано два влучання: у виробничому та адміністративному корпусах. Виникла пожежа. Рятувальники швидко ліквідували займання та запобігли поширенню вогню. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Назва та вид діяльності підприємства не уточнюються.

Рануше, 8 та 10 жовтня, окупанти атакували у Ніжинському районі енергооб’єкти.