11:15 25.09.2025

Росіяни атакували Ніжин, без електрики лишилися близько 30 тис. абонентів

Фото: https://www.facebook.com/Nezhinvoda

Російські окупанти вранці в середу, 25 вересня, атакували Ніжин. На околиці громади зафіксовано влучання близько 14 ударних БпЛА по об’єкту критичної інфраструктури, повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

"Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Без електропостачання залишаються близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади", - написав Кодола в соцмережі Facebook.

Крім того, в результаті обстрілу виникли перебої у водопостачанні.

"Сьогодні, 25 вересня, через відсутність електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за наступним графіком: ранок - з 09 до 11 год; вечір - з 18 до 20 год", - повідомляє Ніжинський водоканал.

Кодола наголосив, що як тільки дозволить безпекова ситуація, всі служби приступлять до ліквідації наслідків атаки та відновлення стабільного електропостачання.

