21:10 02.10.2025

Ніжин повністю знеструмлений, через це воду подаватимуть за графіком двічі на день

Ніжин повністю знеструмлений, через це воду подаватимуть за графіком двічі на день
Місто Ніжин, що на Чернігівщині, повністю знеструмлене – через це воду подаватимуть за графіком двічі на день, усі навчальні заклади з 6 жовтня переходять на дистанційне навчання, повідомив міський голова Олександр Кодола у Facebook у четвер увечері.

За його словами, всі об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі водоканал та лікарні, працюють на альтернативних джерелах живлення. Водопостачання буде забезпечуватися генераторами за наступним графіком: ранковий час: з 06:00 до 08:00 години; вечірній час: з 18:00 до 21:00 години.

За даними Кодоли, у місті розгорнули вісім "Пунктів незламності". "Там всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу "Пунктів незламності"", — повідомив він.

Як повідомлялося, на Чернігівщині 1 жовтня без електропостачання залишилися низка громад області, світло зникло через атаку РФ по електропідстанції.

 

