17:23 03.11.2025

ДТЕК за жовтень відновив електропостачання для майже 3 млн абонентів у чотирьох областях і столиці

Фахівцям операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" за минулий місяць вдалося повністю або частково повернути світло жителям понад 2 тис. населених пунктів та відновити електропостачання для майже 3 млн домівок українців, що знеструмлювалися через обстріли у чотирьох областях та столиці.

"На Донеччині у жовтні вдалося повернути електрику у 832,6 тис. осель місцевих жителів", – повідомили у пресрелізі операційного холдингу в понеділок.

Як зазначили у компанії, через важкі бої на території області та постійні і масштабні ворожі обстріли в більшість населених пунктів енергетики повертали світло повторно багато разів. І хоча відновлювати електропостачання в регіоні стає все важче та небезпечніше, енергетики продовжують працювати, щойно дозволяють ситуація та військові.

Не перестає ворог атакувати і столицю. Постійні ворожі обстріли спричиняють відключення електропостачання. Зокрема, у жовтні фахівці енергокомпанії повернули світло у 803,5 тис. домівок жителів Києва.

"Не менше страждали від ворожих атак і інші регіони. На Дніпропетровщині, де через близькість лінії фронту обстріли посилилися, минулого місяця вдалося відновити електропостачання майже 800 тис. осель місцевих мешканців", – зазначено у пресрелізі.

Водночас на Одещині протягом місяця енергетики повернули електрику 456,9 тис. родин, а на Київщині – майже 70 тис.

"Попри посилення ворожих атак на Україну в жовтні, у тому числі на енергооб’єкти, наші фахівці продовжують тримати енергетичний фронт. Ми робимо усе можливе, а часом і неможливе, щоб забезпечити мешканців та критичну інфраструктуру світлом максимально, наскільки це можливо в умовах регулярних обстрілів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

За її словами, з початку повномасштабної війни ОСР ДТЕК повернули світло вже 24,7 млн родин на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Донеччині та в столиці.

Як повідомлялося, ОСР "ДТЕК Мережі" у вересні вдалося відновити електропостачання для понад 424 тис. домівок українців, знеструмлених через обстріли у чотирьох областях та столиці.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,1 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

