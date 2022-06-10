СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

За матеріалами Служби безпеки України було повідомлено про підозру українському політтехнологу, який неодноразово виступав із заявами, що підтримували підрив суверенітету й територіальної цілісності України.

"Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України", - повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв'язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення денацифікації та демілітаризації України. Наразі здійснюється комплекс заходів для підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", - зазначають у СБУ.

Підозрюваний також часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та надавали пропозиції щодо посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Здійснюється комплекс процесуальних заходів щодо притягнення цієї особи до відповідальності.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, ідеться про Михайла Погребинського, що активно співпрацював із народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, якого нині також обвинувачують у держзраді.