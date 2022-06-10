Події

10:53 10.06.2022

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

2 хв читати
СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

За матеріалами Служби безпеки України було повідомлено про підозру українському політтехнологу, який неодноразово виступав із заявами, що підтримували підрив суверенітету й територіальної цілісності України.

"Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки. Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України", - повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв'язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення денацифікації та демілітаризації України. Наразі здійснюється комплекс заходів для підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад", - зазначають у СБУ.

Підозрюваний також часто брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні та очолював групу політтехнологів і політичних експертів, які систематично готували аналітичні записки щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та надавали пропозиції щодо посилення російського впливу в суспільстві.

Наразі йому заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Здійснюється комплекс процесуальних заходів щодо притягнення цієї особи до відповідальності.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах, ідеться про Михайла Погребинського, що активно співпрацював із народним депутатом від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктором Медведчуком, якого нині також обвинувачують у держзраді.

Теги: #погребинський #держзрада #підозра #політтехнолог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:49 09.06.2022
Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

Групі з восьми осіб заочно оголошено про підозру у держзраді за створення окупаційної "тимчасової цивільної адміністрації Харківської області"

11:47 08.06.2022
Висунуто підозру підполковнику ЗС РФ, який віддавав накази про жорстоке поводження з жителями Конотопа

Висунуто підозру підполковнику ЗС РФ, який віддавав накази про жорстоке поводження з жителями Конотопа

20:26 07.06.2022
Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

Повідомлено про підозру у держзраді ще одному зраднику з "ОПЗЖ", т.зв. "першому заступнику мера Маріуполя"

12:11 07.06.2022
Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

Прикордонник із Рівненщини передавав окупанту інформацію про високопоставлених офіцерів Нацгвардії – прокуратура

13:28 04.06.2022
Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

Колаборанту Турулєву, який отримав посаду т. зв. голови адміністрації Чорнобаївської ОТГ, оголошено підозру - СБУ

10:08 26.05.2022
Правоохоронці повідомили про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області Балицькому - СБУ

Правоохоронці повідомили про підозру голові окупаційної адміністрації Запорізької області Балицькому - СБУ

19:32 24.05.2022
Українські правоохоронці повідомили про підозру у держзраді співробітниці кримінально-виконавчої служби, яка перейшла на бік окупантів

Українські правоохоронці повідомили про підозру у держзраді співробітниці кримінально-виконавчої служби, яка перейшла на бік окупантів

19:28 24.05.2022
Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді депутату від "ОПЗЖ" у Маріуполі, який добровільно дав згоду на співпрацю з ворогом

Правоохоронці заочно повідомили про підозру у держзраді депутату від "ОПЗЖ" у Маріуполі, який добровільно дав згоду на співпрацю з ворогом

19:55 23.05.2022
Заочно оголошено про підозру російському командиру, який наказав обстріляти житлові масиви в Малій Рогані та Вільхівці

Заочно оголошено про підозру російському командиру, який наказав обстріляти житлові масиви в Малій Рогані та Вільхівці

07:08 22.05.2022
Ізюмчанин, який став "начальником медслужби" в окупаційній адміністрації, підозрюється в колабораціонізмі

Ізюмчанин, який став "начальником медслужби" в окупаційній адміністрації, підозрюється в колабораціонізмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині рухаємося вперед

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

ОСТАННЄ

В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

Українські військові збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

Ткаченко анонсував створення Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати такі самі ради при місцевих органах влади

Єрмак зустрівся з президентом організації "Яхад-Ін Унум", яка збирає докази воєнних злочинів РФ в Україні

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА