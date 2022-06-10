Єрмак зустрівся з президентом організації "Яхад-Ін Унум", яка збирає докази воєнних злочинів РФ в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із президентом французької організації "Яхад-Ін Унум" отцем Патріком Дебуа, повідомляє пресслужба глави держави.

У рамках зустрічі відбулася онлайн-конференція за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів РФ під час вторгнення в Україну.

Єрмак наголосив, що злочинці мають бути покарані, і це є принципово важливим не лише для України, а й для всього світу.

"У процесі цієї роботи для України дуже корисний ваш досвід та ваші зусилля у збиранні доказів і свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід Центру Симона Візенталя, який полював на нацистів у всьому світі. І для України вкрай важливо долучити цю організацію до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - сказав керівник Офісу президента.