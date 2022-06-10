Події

10:14 10.06.2022

Єрмак зустрівся з президентом організації "Яхад-Ін Унум", яка збирає докази воєнних злочинів РФ в Україні

1 хв читати

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся із президентом французької організації "Яхад-Ін Унум" отцем Патріком Дебуа, повідомляє пресслужба глави держави.

У рамках зустрічі відбулася онлайн-конференція за участю Андрія Єрмака, Патріка Дебуа та представників Центру Симона Візенталя щодо розслідування воєнних злочинів РФ під час вторгнення в Україну.

Єрмак наголосив, що злочинці мають бути покарані, і це є принципово важливим не лише для України, а й для всього світу.

"У процесі цієї роботи для України дуже корисний ваш досвід та ваші зусилля у збиранні доказів і свідчень. Нам також буде дуже корисним досвід Центру Симона Візенталя, який полював на нацистів у всьому світі. І для України вкрай важливо долучити цю організацію до роботи з притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців", - сказав керівник Офісу президента.

Теги: #зустріч #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 07.06.2022
Словенія підтримає сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

Словенія підтримає сьомий пакет санкцій ЄС проти Росії

10:28 07.06.2022
Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

21:27 05.06.2022
Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

Зеленський зустрівся у Запоріжжі з переселенцями із Маріуполя

07:58 04.06.2022
Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

15:42 02.06.2022
Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола закликає ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

Міжнародна експертна група Єрмака-Макфола закликає ЄС прискорити запровадження повного ембарго на російські енергоносії

14:27 02.06.2022
Єрмак та Залужний обговорили новий пакет військової допомоги з американською стороною

Єрмак та Залужний обговорили новий пакет військової допомоги з американською стороною

13:27 02.06.2022
Єрмак закликав країни Затоки приєднатися до вирішення глобальної енергетичної та продовольчої кризи

Єрмак закликав країни Затоки приєднатися до вирішення глобальної енергетичної та продовольчої кризи

19:29 01.06.2022
Генсек НАТО організує зустріч високопосадовців із Туреччини, Швеції та Фінляндії найближчими днями

Генсек НАТО організує зустріч високопосадовців із Туреччини, Швеції та Фінляндії найближчими днями

20:24 25.05.2022
Кулеба обговорив посилення санкційного тиску на РФ із головою австрійської дипломатії

Кулеба обговорив посилення санкційного тиску на РФ із головою австрійської дипломатії

19:08 24.05.2022
Єрмак на Давоському форумі: Допоможіть Україні перемогти

Єрмак на Давоському форумі: Допоможіть Україні перемогти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

На Запоріжжі вдається зривати плани окупантів, на Харківщині рухаємося вперед

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

ОСТАННЄ

В Україні у найближчих дві доби переважно без опадів

Українські військові збили над Дніпропетровщиною російський безпілотник

Україна та Польща збільшать пропускну спроможність пункту "Краковець – Корчова"

Україна на фронті поступається РФ у кількості артилерії у 10-15 разів - ГУР

На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

СБУ повідомила політтехнологу Медведчука про підозру в держзраді

Компанія Bednar позбавила аграрія-колаборанта гарантії на свою техніку

США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

Ткаченко анонсував створення Експертної ради з декомунізації та дерусифікації і рекомендував створювати такі самі ради при місцевих органах влади

У Сєвєродонецьку тривають вуличні бої, оточення українським військам не загрожує

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА