Події

07:27 10.06.2022

На Київщині цілодобово у посиленому режимі укріплено оборонні лінії та посилений особовий склад військових

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На Київщині цілодобово у посиленому режимі укріплено оборонні лінії та посилений особовий склад військових

На Київщині цілодобово у посиленому режимі укріплено оборонні лінії та посилений особовий склад військових, повідомив голова київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"У Київській області у цілодобовому посиленому режимі працює оперативний штаб. У Київській області зміцнені оборонні лінії та посилено особовий склад військових", - написав Кулеба у телеграм-каналі у відповідь на інформацію про повторний наступ росіян, що поширюється в інформаційному просторі.

Водночас, він закликав громадян до пильності та споживання інформації з офіційних перевірених джерел, а також дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану.

 

 

 

Теги: #київська #позиції #укріплення

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