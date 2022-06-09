Події

13:53 09.06.2022

Єврокомісар Ленарчич відвідав Ірпінь

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Європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич відвідав Ірпінь і заявив, що рішуче засуджує навмисні атаки Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру України.

"Сьогодні я був в Ірпені. Я був глибоко вражений звірствами, вчиненими тут, а також в інших місцях. Цивільні особи та цивільна інфраструктура не повинні бути метою ніколи і ніде. Ще раз, я якнайрішучіше засуджую навмисні російські атаки на українське цивільне населення та цивільну інфраструктуру", - написав Ленарчич у твіттері в четвер.

Теги: #єврокомісар #ірпінь

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