Інтерфакс-Україна
Події
01:09 23.07.2025

Втратити довіру суспільства легко через одну суттєву помилку керівництва – єврокомісар Кубілюс про події в Україні

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Довіра між країною, що воює, та її керівництвом на війні важливіша за сучасну зброю – її важко побудувати та зберегти, але легко втратити через одну суттєву помилку керівництва, написав європейський комісар з питань оборони та космосу Андріс Кубілюс щодо подій в Україні.

"Прозорість та відкритий європейський діалог – єдиний спосіб відновити зруйновану довіру", – зазначив він у соцмережі X.

Кубілюс також перепостив зроблене кількома годинами раніше повідомлення єврокомісарки з питань розширення Марти Кос після відвертої розмови з прем’єркою Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарасом Качкою, в якому Кос заявила, що ЄС продовжить працювати "з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та прогресом на шляху до ЄС".

"Висловили серйозне занепокоєння останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, прийнятими до закону про НАБУ та САП", - наголосила Кос.

Джерело: https://x.com/MartaKosEU/status/1947706518977040718

Теги: #закон #єврокомісар #порада #криза

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