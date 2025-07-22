Інтерфакс-Україна
Події
20:00 22.07.2025

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

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Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними
Фото: https://pbs.twimg.com/

Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка у розмові з єврокомісаром з питань розширення Мартою Кос запевнив, що порядок денний реформ в Україні та зобов'язання щодо вступу у Європейський союз залишаються повністю чинними.

" Розмовляв телефоном з Марою Кос. Підтвердив відданість України верховенству права та боротьбі з корупцією. Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті загрожувати інституційній незалежності НАБУ чи САП. Усі основні функції залишаються незмінними", - написав він у соцмережі Х у вівторок.

"Не буде жодних компромісів щодо боротьби з корупцією — Україна серйозно ставиться до цієї відповідальності. Наш порядок денний реформ та зобов'язання щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними", - запевнив Качка.

На своїй сторінці у мережі Фейсбук віцепремʼєр написав, що українська сторона буде координуватись з послами країн G7 та інших держав-членів ЄС.

Він заявив, що Україна відповідально ставиться до зміцнення верховенства права і відноситься з усією серйозністю до забезпечення ефективної антикорупційної політики, а також до виконання міжнародних зобовʼязань і тут не може бути жодних компромісів.

Качка висловив готовність працювати з усіма - партнерами, громадянським суспільством, експертами.

"Важливо пам’ятати, що успіх в боротьбі з корупцією – це не лише про процесуальні та інституційні норми, кількість процесуальних дій і тим більше не медійне охоплення. Важливими є результати: вироки, які набирають законної сили – після розгляду в судах. Важливо, як ці вироки впливають на запобігання корупції", - зазначив він.

"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - заявив віцепрем’єр.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів. Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Директор НАБУ Семен Кривонос вважає, що таким рішенням Рада фактично знищила антикорупційну інфраструктуру, а керівник САП Олександр Клименко вважає, що це кінець незалежної роботи НАБУ і САП.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість голосуванням Ради за даний законопроєкт, та зазначила, що це є "серйозним кроком назад". Крім того, вона підкреслила, що верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ України до ЄС.

 

Теги: #розмова #віце_премєр #єврокомісар

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