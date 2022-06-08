Події

07:04 08.06.2022

Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

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Заступник держсекретаря США обговорила із заступником глави МЗС України допомогу Києву

Перший заступник держсекретаря США Венді Шерман на зустрічі в Сеулі із заступником міністра закордонних справ України Дмитром Сеніком обговорила питання американської допомоги Києву з урахуванням "довгострокових зусиль", повідомив держдеп.

"Заступник держсекретаря надала оновлену інформацію про допомогу США Україні, включно з допомогою в сфері безпеки, гуманітарну та економічну допомогу, а також бюджетну підтримку та допомогу для довгострокових зусиль", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обговорили вплив дій Росії "на глобальну продовольчу безпеку та відданість Вашингтона забезпеченню постачання українського зерна на міжнародні ринки", зазначив держдеп.

Шерман також заявила про "незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності України".

 

 

Теги: #сша #україна #перспектива #допомога
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