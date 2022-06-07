Події

16:21 07.06.2022

МЗС України: Вкид російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні, - відверта брехня

2 хв читати
МЗС України: Вкид російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні, - відверта брехня

Вкидання російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні - відверта брехня, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Відверта брехня. В березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба й Лавров. Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних із Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він наголосив, що "співрозмовник "Известий", який повідомив про це, – черговий вкид російської пропаганди.

"РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів у Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України", - пояснив Ніколенко.

Спікер МЗС зазначив, що деякі західні діячі, які досі вірять у діалог із Путіним, мають нарешті зрозуміти, що Росія не зацікавлена в переговорах.

"Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як уже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України. Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також іще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають передбачати заборону на російський експорт і газове ембарго", - додав Ніколенко.

Він процитував слова "співрозмовника "Известий", який повідомив, що "Москва була готова зупинити спецоперацію ще в березні, під час переговорів делегацій в Анталії". "Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус і гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", – розповів співрозмовник.

 

Теги: #пропаганда #мзс #ніколенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:46 06.06.2022
Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

Україна вимагає дзеркального гуманного ставлення до українських військовополонених із російського боку – заява МЗС

13:16 03.06.2022
МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

МЗС України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України

12:14 02.06.2022
РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

18:32 01.06.2022
Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

18:45 31.05.2022
Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

18:33 31.05.2022
У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

20:29 30.05.2022
Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

18:18 30.05.2022
МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

07:02 30.05.2022
Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

20:15 29.05.2022
Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років - Моравецький

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України - заступник голови ОП

Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років - Моравецький

Туреччина отримає 25% знижки на купівлю зерна з українських морпортів в обмін на допомогу в їх розблокуванні - ЗМІ

Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА