МЗС України: Вкид російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні, - відверта брехня

Вкидання російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні - відверта брехня, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Відверта брехня. В березні в Анталії зустрічалися Дмитро Кулеба й Лавров. Єдиним питанням, яке порушував український міністр на цій зустрічі, було відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних із Маріуполя. Але тоді Лавров зізнався, що не мав повноважень обговорювати ні це питання, ні будь-яке інше питання припинення російсько-української війни", - написав Ніколенко у фейсбуці у вівторок.

Він наголосив, що "співрозмовник "Известий", який повідомив про це, – черговий вкид російської пропаганди.

"РФ готує підґрунтя для подальшої незаконної асиміляції захоплених районів у Херсонській та Запорізькій областях, вигадуючи виправдання продовженню війни проти України", - пояснив Ніколенко.

Спікер МЗС зазначив, що деякі західні діячі, які досі вірять у діалог із Путіним, мають нарешті зрозуміти, що Росія не зацікавлена в переговорах.

"Росія не хоче миру. Росія прагне знищити українців. Як уже зазначав Дмитро Кулеба, зволікання із допомогою Україні лише надає російському режиму більше простору для агресії проти України. Путіна не зупинить задобрювання. Його зупинять РСЗВ та інше важке озброєння, яким Україна зможе захищати свою землю, а також іще більш жорсткі міжнародні санкції, які мають передбачати заборону на російський експорт і газове ембарго", - додав Ніколенко.

Він процитував слова "співрозмовника "Известий", який повідомив, що "Москва була готова зупинити спецоперацію ще в березні, під час переговорів делегацій в Анталії". "Тоді Україна сама запропонувала нейтральний статус і гарантії безпеки без включення до них Донбасу та Криму. Володимир Путін був готовий піти на цей крок, але на Україну натиснув Захід, і тому Київ відкликав свою пропозицію", – розповів співрозмовник.