Події

06:54 07.06.2022

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

1 хв читати
Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

У Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі із головою Пентагону США Ллойдом Дж. Остіном, повідомляє сайт Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III має особисто провести засідання Контактної групи з оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за центральноєвропейським часом, а о 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

 

 

 

Теги: #сша #пентагон #україна #дата
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 07.06.2022
Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

07:17 07.06.2022
Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

07:12 07.06.2022
До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

21:34 06.06.2022
На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

21:28 06.06.2022
Зеленський обговорив із Дудою оборонну співпрацю України та Польщі

Зеленський обговорив із Дудою оборонну співпрацю України та Польщі

21:13 06.06.2022
Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

Мішель у Раді безпеки ООН: Воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані

21:03 06.06.2022
Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

Байден оголосив у США режим НС через ризик нестачі потужностей для вироблення електроенергії

19:58 06.06.2022
США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

США передали Україні рятувальне обладнання на $50 млн

07:54 06.06.2022
Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

Південна Корея та США провели запуск ракет у відповідь на проведені напередодні випробування КНДР

21:08 05.06.2022
Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

ОСТАННЄ

Світ має зробити конкретні кроки для запобігання створюваній РФ продовольчій кризі – Єрмак

Нова Зеландія запровадила санкції проти 44 підприємств РФ та Білорусі

Українські прикордонники та митники пропускають бензовози в Україну в пріоритетному порядку – Держприкордонслужба

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

Південноукраїнська АЕС працює у штатному режимі

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

Росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

"Стальканат" працює на 75% потужностей і вживає заходів щодо зняття США мит на постачання сталевих канатів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА