Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

У Брюсселі 15 червня відбудеться третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" на чолі із головою Пентагону США Ллойдом Дж. Остіном, повідомляє сайт Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III має особисто провести засідання Контактної групи з оборони України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Бельгія, 15 червня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Остін знову запросив міністрів оборони і начальників штабів оборони з усього світу для обговорення кризи в Україні.

Засідання розпочнеться о 15:00 за центральноєвропейським часом, а о 18:45 відбудеться пресконференція з головою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.