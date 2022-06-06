Україна створила спецтабір для тримання російських військовополонених

Українська сторона організувала спеціальний табір для тримання російських військовополонених, які не підлягають обміну найближчим часом, в одній із західних областей, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Ми створили спеціальний табір для військовополонених на заході України, де тримають тих військовополонених, стосовно яких немає найближчих очікувань щодо обміну", - розповів Малюська в ефірі телемарафону.

Військовополонені, які нещодавно потрапили в полон або які можуть бути обміняні найближчим часом, розподілені по закладах Міністерства юстиції України на всій території країни, уточнив він.

Умови тримання російських військовополонених відповідають нормам Женевської конвенції, запевнив міністр.

"Утримуються на належному рівні в тому сенсі, що нічого зайвого ми їм не надаємо, але й відповідно до стандартів, установлених міжнародними договорами, ми їх забезпечуємо. Тобто це рівень трохи кращий, ніж утримання ув'язненого або засудженого: трохи краще харчування, трохи кращі засоби гігієни, повний доступ до Червоного Хреста", – розповів він.