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19:49 05.06.2022

Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

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Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Молдовське видання Deschide.MD у неділю з посиланням на власні джерела повідомило про затримання прикордонною поліцією в Республіці Молдова народного депутата України Євгена Яковенка, який, за інформацією видання, був оголошений у розшук Білоруссю за лінією Інтерполу.

"Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано прикордонною поліцією в Республіці Молдова і доставлено до слідчого ізолятора. За нашими даними, причиною затримання стало те, що український парламентарій був оголошений у розшук за лінією Інтерполу Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в бесіді з журналістами Deschide.MD голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що "мінська влада обвинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції і зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію".

Євген Яковенко – позафракційний народний депутат, обраний у виборчому окрузі №52 (Дебальцеве, Торецьке, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) у Донецькій області в 2019 році.

 

 

 

Теги: #молдова #нардеп #затримання
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