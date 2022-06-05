Молдовські ЗМІ повідомляють про затримання українського нардепа Яковенка на запит Білорусі

Молдовське видання Deschide.MD у неділю з посиланням на власні джерела повідомило про затримання прикордонною поліцією в Республіці Молдова народного депутата України Євгена Яковенка, який, за інформацією видання, був оголошений у розшук Білоруссю за лінією Інтерполу.

"Позапартійного депутата Верховної Ради України Євгена Яковенка було затримано прикордонною поліцією в Республіці Молдова і доставлено до слідчого ізолятора. За нашими даними, причиною затримання стало те, що український парламентарій був оголошений у розшук за лінією Інтерполу Білоруссю", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в бесіді з журналістами Deschide.MD голова бюро Інтерполу в Кишиневі Віорел Тентю підтвердив, що "мінська влада обвинувачує українського парламентарія у хабарництві та корупції і зареєструвала запит на його арешт та екстрадицію".

Євген Яковенко – позафракційний народний депутат, обраний у виборчому окрузі №52 (Дебальцеве, Торецьке, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) у Донецькій області в 2019 році.