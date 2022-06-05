Події

14:36 05.06.2022

У Балтійському морі стартували масштабні військово-морські навчання НАТО

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У Балтійському морі стартували масштабні військово-морські навчання НАТО

У Балтійському морі в неділю розпочалися масштабні військово-морські навчання країн-членів НАТО BALTOPS 2022, випливає з даних Альянсу.

У них беруть участь 14 країн-членів НАТО, а також Швеція і Фінляндія, які подали заяву на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Загалом у навчаннях задіяні 45 бойових кораблів, 7 тис. військовослужбовців і 75 літаків і вертольотів.

Навчання, які триватимуть до 16 червня, на різних етапах будуть проходити в Центральній і південній частинах Балтійського моря, зокрема поблизу берегів Швеції, Латвії, Польщі та Німеччини.

За даними 6-го оперативного флоту США, наразі в акваторії Балтійського моря перебувають три американських бойових кораблі - великий десантний корабель ВМС США USS Kearsarge, на борту якого розміщені підрозділи 22-го експедиційного батальйону морської піхоти, а також десантний транспорт - док USS Gunston Hall ("Ганстон Хол") і ракетний есмінець USS Gravely ("Грейвелі"). У неділю есмінець зайшов для поповнення запасів у польський порт Гдиня, повідомили ВМС Польщі.

Теги: #нато #навчання #baltops
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