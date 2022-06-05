Події

12:42 05.06.2022

В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

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В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

У найближчі дві доби над більшою частиною території України буде формуватися область підвищеного атмосферного тиску, зумовлюючи переважно теплу погоду без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 6 червня, в Україні без опадів, лише на півдні, вночі та сході країни короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині 14-19°; вдень 21-26°.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 6 червня найвища температура вдень (32,0°) була в 1921 році, найнижча вночі (2,9°) тепла в 1933 році.

У вівторок, 7 червня, в Україні без опадів, лише на крайньому півдні, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 18°; вдень 22-27°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер північно-східний із переходом на південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 24-26°.

Станом на 09:00 5 червня температура води в Чорному морі становила 19-22°, в Азовському - 16°, в Дніпрі біля Києва - 19°.

Теги: #погода #прогноз
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