На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

Минулої доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв поранення дістав чоловік 52 років. У селах Коробочкине та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених у смт. Малинівка. У місті Балаклія Ізюмського району поранення дістала літня жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в результаті обстрілу села Циркуни в Харківському районі області зруйновані житлові будинки, господарські будівлі, почалися пожежі. З важкої зброї також були обстріляні Дергачі та сусідні села. Постраждалих немає.