Події

12:06 05.06.2022

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

Минулої доби російські окупаційні війська продовжували обстрілювати населені пункти Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Чугуїв поранення дістав чоловік 52 років. У селах Коробочкине та Чкаловське 2 поранених. Ще 2 поранених у смт. Малинівка. У місті Балаклія Ізюмського району поранення дістала літня жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в результаті обстрілу села Циркуни в Харківському районі області зруйновані житлові будинки, господарські будівлі, почалися пожежі. З важкої зброї також були обстріляні Дергачі та сусідні села. Постраждалих немає.

Теги: #харківська_область #обстріл
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