Події

11:02 05.06.2022

Стефанчук виступить в Європарламенті і, можливо, зустрінеться з Макроном

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Стефанчук виступить в Європарламенті і, можливо, зустрінеться з Макроном

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук виступить в Європейському парламенті і, можливо, зустрінеться з президентом Франції Емануелем Макроном.

"Перш за все у Франції я буду працювати по парламентській лінії... Опрацьовується можлива зустріч з президентом Макроном, якщо дозволятиме графік", - повідомив Стефанчук в ефірі національного телемарафону в неділю.

За словами Стефанчука, крім Парижа, він відвідає Страсбург і виступить в Європейському парламенті.

"Ми також будемо працювати в Страсбурзі, в Європейському парламенті. У мене буде зустріч з керівництвом Європейського парламенту і виступ в Європейському парламенті, і зустрічі з головними політичними групами Європарламенту, щоб на цьому фінальному етапі заручитися їхньою підтримкою", - сказав Стефанчук.

Він також не виключив зустрічей з керівниками інших інституцій Європейського Союзу.

Теги: #європарламент #стефанчук
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