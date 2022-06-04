Події

11:40 04.06.2022

Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

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Зеленський закликав мерів американських міст розірвати побратимські зв'язки з російськими

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мерів американських міст із закликом розірвати побратимські зв'язки із російськими.

"Ви знаєте, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами РФ. Чикаго і Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго-Владивосток. Олбані і Тула. Що вам дають ці зв'язки? Напевно, нічого. А ось Росії вони дають змогу говорити, що вона навіть після початку такої війни не ізольована", - сказав він, виступаючи в суботу по відеозв'язку перед учасниками конференції мерів.

"Кожен бачить, як воює російська армія і що вона робить з мирними містами України... Тільки уявіть: за час з 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тисяч різних ракет. Абсолютна більшість з них - по містах. По міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені і виробляються в Єкатеринбурзі. Який, до речі, досі - побратим для міста Сан-Хосе", - сказав він.

Він нагадав також про масові вбивства в Бучі.

"Упевнений, багато хто з вас бачив і чув, що російські солдати зробили в нашому місті Бучі. Масові вбивства, тортури людей. Тіла вбитих місцевих лежали просто на вулицях, доки російські солдати залишалися в місті. Однією з бригад Росії, які зробили все це проти наших людей в Бучі, була бригада з Хабаровського краю Росії. І столиця цього регіону - місто Хабаровськ - досі побратим американського Портленда", - сказав Зеленський.

Зеленський також запросив мерів приєднатися до відновлення України.

"Взяти шефство над містом, регіоном або галуззю, зруйнованими російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями. Це може бути найбільший економічний проєкт нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, яка братиме участь у післявоєнному відновленні. Ви можете долучитися до реалізації цього великого проєкту", - заявив президент.

Теги: #сша #заклик #побратими #зеленський
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