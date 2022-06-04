Події

07:06 04.06.2022

У Києві затримано чоловіка, у якого виявили в телефоні фото військової техніки та вказівників населених пунктів

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У Києві затримано чоловіка, у якого виявили в телефоні фото військової техніки та вказівників населених пунктів

У Києві поліцейські зупинили 36-річного водія автомобіля Hyundai, у телефоні якого під час перевірки виявили фото військової техніки та вказівників населених пунктів, малюнки з координатами та пропаганду РФ, повідомила пресслужба патрульної поліцій Києва.

"Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду", - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався в п'ятницю на проспекті Степана Бандери.

Патрульні затримали невдалого диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.

 

 

 

Теги: #київ #затримання #диверсант
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