Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю указ про створення військової адміністрації м. Генічеськ Херсонської області, яке перебуває під російською окупацією з 24 лютого.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного станку" постановляю: утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області. Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації", - йдеться в тексті указу №387/2022, оприлюдненого на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.