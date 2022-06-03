Події

22:06 03.06.2022

Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

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Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Президент України Володимир Зеленський підписав у п'ятницю указ про створення військової адміністрації м. Генічеськ Херсонської області, яке перебуває під російською окупацією з 24 лютого.

"На виконання закону України "Про правовий режим воєнного станку" постановляю: утворити Генічеську міську військову адміністрацію Генічеського району Херсонської області. Генеральному штабу Збройних сил України, Херсонській обласній державній адміністрації здійснити згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації", - йдеться в тексті указу №387/2022, оприлюдненого на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Теги: #президент #адміністрація #генічеськ
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