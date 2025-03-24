Інтерфакс-Україна

Події

10:45 24.03.2025

Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

2 хв читати
Прем'єр Гренландії виступає проти візиту членів адміністрації Трампа на острів

Гренландський прем'єр-міністр Муте Егеде вважає, що запланована поїздка представників адміністрації президента США Дональда Трампа на острів є спробою посилити тиск Вашингтона, повідомляє The New York Times.

"Що радник із національної безпеки може робити в Гренландії? Єдина мета - продемонструвати владу над нами", - прокоментував Егеде плани радника президента США з національної безпеки Майка Волца і міністра енергетики США Кріса Райта відвідати Гренландію пізніше цього тижня.

На думку гренландського прем'єра, поїздка Волта до Гренландії "зміцнить віру американців у місію Трампа і посилить тиск" на Гренландію.

За даними джерел, під час візиту Волц відвідає американську військову базу на острові.

Крім того, прем'єр висловив невдоволення візитом другої леді США Уші Венс, яка, як очікується, прибуде на острів у четвер і повернеться до США в суботу. "Зараз уже не той час, коли візит дружини політика міг би вважатися нешкідливим", - сказав він.

Лідер партії "Демокраатит" ("Демократи") Єнс Фредерік Нільсен, яка перемогла на виборах до гренландського парламенту, теж критикує США за несвоєчасність візитів. За його словами, той факт, що американці обрали для них час, коли в країні ще не сформовано уряд, "ще раз свідчить про неповагу до гренландського народу".

11 березня в Гренландії відбулися вибори до парламенту. Хоч "Демократи" і отримали найбільше представництво в новому складі парламенту, їм не вдалося набрати парламентської більшості в 16 місць, тому їм доведеться почати коаліційні переговори.

Раніше Трамп у зверненні до конгресу заявив, що не має наміру відмовлятися від територіальних домагань на Гренландію. Він зазначив, що США будуть згодні прийняти її до свого складу, якщо її народ виявить таке бажання.

Раніше Трамп також не став публічно відмовлятися від можливості використовувати військову силу для переходу острова під американський контроль.

США мають у своєму розпорядженні космічну базу "Пітуффік" на півночі Гренландії. Цей військовий об'єкт вкрай важливий для системи далекого виявлення балістичних ракет.

Теги: #трамп #гренландія #адміністрація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 21.03.2025
Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

05:17 21.03.2025
Трамп підписав указ про ліквідацію федерального міністерства освіти США

Трамп підписав указ про ліквідацію федерального міністерства освіти США

01:12 21.03.2025
Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

Угоду між США та Україною щодо рідкоземельних мінералів буде підписано найближчим часом – Трамп

16:48 20.03.2025
Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

Зеленський заперечив обговорення питання власності українських АЕС

19:58 12.03.2025
Партія "Демокраатит", що виграла вибори до парламенту Гренландії, має намір протистояти домаганням Трампа на острів

Партія "Демокраатит", що виграла вибори до парламенту Гренландії, має намір протистояти домаганням Трампа на острів

16:38 11.03.2025
У Гренландії стартували вибори до місцевого парламенту – ЗМІ

У Гренландії стартували вибори до місцевого парламенту – ЗМІ

14:08 05.03.2025
Мережко: Гренландія та Панамський канал - частини стратегії Трампа в конкуренції з Китаєм, але питання - чи буде вона реалізовуватися в рамках міжнародного права

Мережко: Гренландія та Панамський канал - частини стратегії Трампа в конкуренції з Китаєм, але питання - чи буде вона реалізовуватися в рамках міжнародного права

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

09:42 23.02.2025
Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

21:58 06.02.2025
Лідер панівної партії Гренландії заявив про намір якнайшвидше провести референдум про незалежність

Лідер панівної партії Гренландії заявив про намір якнайшвидше провести референдум про незалежність

ВАЖЛИВЕ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 604 дитини

Повітряні сили: За ніч збито 57 з 99-ти ворожих БпЛА, 36 локаційно втрачені

Українські захисники знищили чотири ворожі вертольоти в Бєлгородській області

ОСТАННЄ

НАЗК закликає Раду зберегти інструмент моніторингу способу життя

Ще одні українсько-американські переговори відбудуться після американсько-російських в Ер-Ріяді – ЗМІ

Українська делегація залишається в Ер-Ріяді, інформація про можливу тристоронню човникову зустріч з делегаціями США та РФ не підтверджена – ЗМІ

Кількість боєзіткнень на фронті та ворожих ударів по Україні на вихідних суттєво не змінювалася - Генштаб

У "Дії" пропонують обрати склад нацжурі на "Євробачення-2025"

Генштаб ЗСУ вказує на скорочення площі українського контролю в Курській області, за даними DeepState вона не змінилася

Уповноважена з гендерної політики задекларувала 838,4 тис. грн доходів за 2024 рік, її чоловік - 7,5 млн грн доходів

ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Закрита зустріч між представниками США та РФ почалася в Саудівській Аравії

Конституційний суд поновив на посаді прем'єра, в.о. президента Південної Кореї Хан Док Су

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА