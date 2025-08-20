03:13 20.08.2025
Білий дім запустив акаунт у TikTok
Білий дім запустив у соцмережі TikTok офіційний канал, що має назву @thewhitehouse.
Перше відео показує кадри президента Дональда Трампа з його словами: "Я - ваш голос", а підпис до ролика звучав як: "Америка, ми повернулися! Привіт, TikTok?".
"Адміністрація Трампа прагне доносити історичні успіхи, яких президент Трамп досяг, до американського народу, з якомога більшою аудиторією та платформами", – цитує агентство Reuters слова прессекретарки Білого дому Каролін Левітт.
Джерела: https://www.tiktok.com/@whitehouse
https://www.reuters.com/world/us/white-house-launches-tiktok-account-with-trump-saying-i-am-your-voice-2025-08-19/