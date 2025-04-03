Інтерфакс-Україна

Події

19:13 03.04.2025

Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

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Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

Президент США Дональд Трамп і члени його адміністрації в четвер заявили, що не потрібно турбуватися про економічну ситуацію після підписання Трампом у середу указу про введення мита в розмірі щонайменше 10% для всіх країн.

"Операцію закінчено! Пацієнт вижив і йде на поправку. За прогнозами, пацієнт скоро стане сильнішим, більшим, кращим і непохитнішим, ніж будь-коли", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

"Усім, хто сьогодні вранці перебуває на Волл-стріт, я скажу: довіритеся президенту Трампу", - заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт в інтерв'ю телеканалу CNN.

Левітт додала, що економічні заходи, які проводить у життя Трамп, є лише "політикою здорового глузду", а його рішення про введення мит остаточне і не підлягає перегляду.

"Президент твердий у своєму рішенні й не буде переглядати свою стратегію, навіть якщо тарифи порушать одну зі статей договору НАТО", - уточнила Левітт.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс також назвав необхідним заходом указ Трампа про мита.

"Ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які вони ж виробляють. Це не схоже на рецепт економічного процвітання, низьких цін і хороших робочих місць у США", - заявив Венс в інтерв'ю телеканалу Fox news.

Він додав, що, хоча адміністрація США "дуже наполегливо домагається зниження цін", американцям не варто очікувати моментальних змін.

 

 

 

 

Теги: #мита #думка #адміністрація #сша

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