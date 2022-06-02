Сполучені Штати запровадили санкції проти 17 фізичних та 16 юридичних осіб, які надають підтримку Путіну та російській еліті

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) розширило свої списки санкцій, додавши туди 17 фізичних та 16 юридичних осіб, які надають підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та представникам російської еліти, повідомляє пресслужба відомства.

"OFAC вживає подальших дій зі знищення ключових мереж, що використовуються російською елітою, включно з президентом Володимиром Путіним, для спроб приховати і перемістити гроші та анонімно використовувати розкішні активи по всьому світу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Мінфіну США в четвер.

У ньому наголошується, що нові санкції спрямовані на "пов'язаного з Кремлем яхтового брокера, кількох відомих російських державних чиновників, а також близького соратника Путіна та керуючого грошима Сергія Ролдугіна, який є охоронцем офшорних багатств президента Путіна".

"З метою подальшого посилення та забезпечення дотримання чинних санкцій, у рамках даного заходу проводиться подальша ідентифікація яхт і літаків, в яких зацікавлена російська еліта, яка перебуває під санкціями", - наголошується в повідомленні.

Загалом, новий пакет американських санкцій торкнеться 17 фізичних та 16 юридичних осіб, а також 7 яхт (деякі з яких, за даними Мінфіну США, можуть належати особисто Путіну) та 3 літаки.

Серед інших, санкції буде введено проти офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, міністра економічного розвитку РФ Максима Решетнікова, міністра будівництва та ЖКГ РФ Ірека Файзуліна, керівника апарату уряду РФ Дмитра Григоренка, міністра транспорту РФ Віталія Савельєва, голови "Росгеології" Сергія Горькова, президента російської державної Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрія Слюсаря.

Під санкції також потрапив Сергій Ролдугін, якого в Мінфіні США називають близьким другом і "частиною системи, яка управляє офшорними активами президента Путіна", а також дружина Ролдугіна, оперна співачка Олена Міртова.