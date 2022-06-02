РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що РФ готова пропустити судна із зерном до Середземного море, якщо Україна розмінує порти.

"Україна опрацьовує разом із партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі. Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно намагається прорвати з боку Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст, додав речник МЗС.

"У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни", - зазначив Ніколенко.

За його словами, дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах навіть до ситуації голоду.

Ніколенко наголосив, що Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріл Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації.

"Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову продовольчу кризу. Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - написав речник українського МЗС.