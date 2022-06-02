Події

12:14 02.06.2022

РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

2 хв читати
РФ має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої - МЗС

Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад на порти й комерційні конвої, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що РФ готова пропустити судна із зерном до Середземного море, якщо Україна розмінує порти.

"Україна опрацьовує разом із партнерами можливість створення міжнародної місії, зокрема під егідою ООН, яка візьме на себе забезпечення функціонування морських шляхів експорту української сільськогосподарської продукції. Ми вітаємо попередню готовність низки країн долучитися до процесу відновлення безпеки в Чорному морі. Як перший крок Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові ґарантії про ненапад на порти та комерційні конвої", - написав Ніколенко у фейсбуці у четвер.

Він нагадав, що напавши на Україну, Росія взяла в облогу українські морські порти. Російська армія замінувала частину морської акваторії, постійно намагається прорвати з боку Чорного моря оборону Одеси та інших прибережних міст, додав речник МЗС.

"У результаті російської блокади Україна наразі втратила можливість експортувати сільськогосподарську продукцію морським шляхом. Близько 22 мільйонів тон зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів, насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Окрім того, Росія краде українське збіжжя на окупованих територіях, аби незаконно його продати в треті країни", - зазначив Ніколенко.

За його словами, дії Росії можуть призвести до світової продовольчої кризи, а в деяких регіонах навіть до ситуації голоду.

Ніколенко наголосив, що Росія має негайно розблокувати українські морські порти, припинити обстріл Одеси та інших прибережних міст, відвести свій військово-морський флот на відстань, яка унеможливить напад на торговельні судна, і не створювати перешкод для міжнародної навігації.

"Україна залишається відданою пошуку шляхів деблокування маршрутів в Чорному та Азовському морях, аби попередити світову продовольчу кризу. Закликаємо країни, продовольча безпека яких може найбільше постраждати від агресії РФ проти України, використати їхні контакти з Москвою, аби змусити її зняти блокаду з українських морських портів та припинити війну", - написав речник українського МЗС.

 

Теги: #мзс #порти #ніколенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 01.06.2022
Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

Італія готова брати участь у розмінуванні українських портів - глава МЗС

14:07 01.06.2022
Розблокування портів дасть Україні можливість скоротити падіння ВВП в 2022 р до 22-25% - Dragon Capital

Розблокування портів дасть Україні можливість скоротити падіння ВВП в 2022 р до 22-25% - Dragon Capital

18:45 31.05.2022
Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

Україна працює над міжнародною операцією з деблокування торговельних портів - Кулеба

18:33 31.05.2022
У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

У МЗС України відреагували на указ президента РФ про спрощений прийом в російське громадянство українських дітей-сиріт: Путін узаконив викрадення українських дітей

18:03 31.05.2022
Лідери ЄС закликали РФ розблокувати українські порти в Чорному морі для транспортування продовольства

Лідери ЄС закликали РФ розблокувати українські порти в Чорному морі для транспортування продовольства

20:29 30.05.2022
Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

Глава МЗС Франції не бачить ознак готовності Москви та Києва до діалогу

18:18 30.05.2022
МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

МЗС України закликало Reuters не просувати пропагандистську лексику РФ

07:02 30.05.2022
Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

20:15 29.05.2022
Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

Боррель обговорив із Кулебою продовження санкційної політики щодо Росії

15:25 27.05.2022
Блокада українських морських портів - навчання для інших потенційних агресорів - Зеленський

Блокада українських морських портів - навчання для інших потенційних агресорів - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував Люксембургу за постачання зброї – виступ у парламенті

РФ втратила в Україні 1 червня майже 150 військових, 2 танки та 2 літаки – Генштаб ЗСУ

Унаслідок нічних ракетних ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру у двох районах Львівщини – голова ОВА

Унаслідок ракетного обстрілу на Львівщині затримується низка поїздів та обмежено курсування електричок - "Укрзалізниця"

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено

ОСТАННЄ

Зеленський подякував Люксембургу за постачання зброї – виступ у парламенті

Напрацьовано низку механізмів, які дадуть змогу дітям із окупованих територій дистанційно вступати до вишів України - Міносвіти

"Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення між Славутичем та Черніговом

Майже 35% жителів заходу та центру України допускають обмеження свободи слова, понад 50% ні – соцопитування

ЮНІСЕФ допоможе відновити українські школи до 1 вересня

Майже 460 дітей із Маріупольського та Волноваського районів тримають у Ростовській області та біля Петербургу – радник мера

Майже 45% жителів західних та центральних регіонів України вважають надуманою проблему використання у країні різних мов - опитування

Час продажу алкоголю у магазинах Києва продовжено на три години - КМДА

Російські військові пропонують послуги зі збору полуниці на Херсонщині – ОК "Південь"

Польща припинить виплати допомоги українським біженцям із 1 липня - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА