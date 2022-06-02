В Україну через західний кордон за добу в'їхали на 7 тис. більше людей, ніж виїхали – Держприкордонслужба

Західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдови перетнули за минулу добу, 1 червня, понад 67 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів, повідомляється у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

"З України за минулу добу виїхали понад 30 тисяч людей. Понад 19 тисяч із них перетнули кордон із Польщею, решта проїхала до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. В Україну за минулу добу прибули 37 тисяч людей, понад 33 тисячі з них – українці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на західному кордоні оформлено на в'їзд 154 вантажівки з гуманітарною допомогою, повідомили у прикордонному відомстві.