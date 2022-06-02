Події

10:04 02.06.2022

Унаслідок нічних ракетних ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру у двох районах Львівщини – голова ОВА

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Унаслідок нічних ракетних ударів було пошкоджено залізничну інфраструктуру у двох районах Львівщини – голова ОВА

Унаслідок ракетних ударів, завданих російськими військами по території Львівської області увечері 1 червня, було пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури у Стрийському та Самбірському районах, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вчора вночі у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря", - написав Козицький у фейсбуці.

Об'єкти залізниці суттєво пошкоджені, зазначив він. Багато поїздів затримуються. Фахівці "Львівської залізниці" працюють над відновленням сполучення.

"Є п’ять поранених (3 - у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, немає", - додав голова ОВА.

 

Теги: #війна #обстріли #львівська_область
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