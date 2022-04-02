Події

11:17 02.04.2022

Ворожі війська захопили в полон мера Таврійська

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Ворожі війська захопили в полон мера Таврійська

Російські військові захопили в полон 1 квітня мера Таврійська (Херсонська область) Миколу Різака, повідомили у Таврійській міській раді.

"Міський голова Таврійська потрапив у російський полон. З вечора першого квітня відсутня інформація про місцеперебування міського голови Таврійська Миколи Різака. Він був затриманий російськими військовими", - йдеться у повідомленні, розміщеному у групі Таврійської ТГ у фейсбуці.

Зазначається, що ціль та вимоги представників окупаційних військ до мера міста достовірно поки що не встановлено.

"Сподіваємося, що з Миколою Івановичем усе гаразд і він якнайшвидше продовжить виконання своїх службових обов'язків міського голови, який персонально відповідає за життєдіяльність 18-тисячної громади", - йдеться у повідомленні.

Теги: #мер #полон #таврійськ
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