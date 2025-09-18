Інтерфакс-Україна
Політика
20:57 18.09.2025

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

1 хв читати
Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5318

Інвестиційний форум Києва "Берлінська платформа" пройде у Берліні 12 листопада, повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

"Зустрівся в Берліні з мером столиці Німеччини Каєм Вегнером. Насамперед, йшлося про підготовку до Інвестиційного форуму міста Києва - "Берлінська платформа". 12 листопада разом з європейськими партнерами ми обговоримо в Берліні спільне бачення майбутнього, сильне лідерство та залучення інвестицій у відновлення Києва та України", - написав Кличко у телеграм у четвер.

Він зазначив, що форум відвідають мери європейських міст, представники великого бізнесу, фінансових інституцій, експерти. "Двічі, в попередні роки, захід відбувався в Брюсселі. Тепер силу партнерства засвідчує Берлін", - йдеться у дописі.

Кличко подякував Вегнеру за підтримку й допомогу Берліна в створенні в Києві протезного центру, який відкрився наприкінці серпня. "І цей спільний з німецькими партнерами проєкт ми продовжимо розвивати", - запевнив він.

Крім того, Київ вдячний місту-побратиму й за надану за час повномасштабної війни гуманітарну допомогу, комунальну техніку та автобуси, які передавав Берлін.

"Також із міст західної Європи Берлін прийняв найбільшу кількість українців, які рятувалися від війни. І місто продовжує їм допомагати", - зазначив Кличко.

Теги: #київ #берлін #кличко #берлінська_платформа #мер #інвестфорум #вегнер_кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

19:35 17.09.2025
Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

16:16 17.09.2025
Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

Комісії Київради підтримали звернення до президента про звільнення очільника Деснянської РДА Бахматова за аморальні дії

12:22 17.09.2025
У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

У Києві найближчими днями відкриється представництво Європарламенту

09:24 17.09.2025
Голова Європарламенту прибула в Київ

Голова Європарламенту прибула в Київ

15:11 16.09.2025
Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

Роботи з будівництва 4ї лінії метро в Києві почнуться після будівництва з’їзду з нового Подільского мосту – КМДА

18:14 15.09.2025
Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

Дві людини загинули у Києві і ще одна - в Одесі - через вибух гранати у квартирі

12:08 15.09.2025
Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

Кличко обговорив з міністром оборони Естонії збільшення підтримки ЗСУ, які захищають Європу

21:36 13.09.2025
У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

У Києві Єрмак, Ткаченко і радники з безпеки ЄС і Британії вшанували пам’ять загиблих у Дарницькому районі

02:14 13.09.2025
Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

Британський принц Гаррі відвідав місце ворожого обстрілу - Ткаченко

ВАЖЛИВЕ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

ОСТАННЄ

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Порошенко в Раді підтримав угоду з Великою Британією як крок до НАТО

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

Зеленський сподівається, що Трамп і Стармер обговорять гарантії безпеки США для України

Трамп: Зеленському доведеться укласти угоду

Увечері Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу", у самій фракції натякають на вибори - відлік пішов на тижні

Співголова "Євросолідарності" в Раді наполягає на прийнятті закону, який дозволить нардепам бути військовими

Порошенко в Раді закликав депутатів не ігнорувати вимоги Резолюції Європарламенту по Україні

Порошенко привіз дрони на фронт для Тетяни Чорновол, яка може стати нардепом, та для інших бригад на півдні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА