Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5318

Інвестиційний форум Києва "Берлінська платформа" пройде у Берліні 12 листопада, повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

"Зустрівся в Берліні з мером столиці Німеччини Каєм Вегнером. Насамперед, йшлося про підготовку до Інвестиційного форуму міста Києва - "Берлінська платформа". 12 листопада разом з європейськими партнерами ми обговоримо в Берліні спільне бачення майбутнього, сильне лідерство та залучення інвестицій у відновлення Києва та України", - написав Кличко у телеграм у четвер.

Він зазначив, що форум відвідають мери європейських міст, представники великого бізнесу, фінансових інституцій, експерти. "Двічі, в попередні роки, захід відбувався в Брюсселі. Тепер силу партнерства засвідчує Берлін", - йдеться у дописі.

Кличко подякував Вегнеру за підтримку й допомогу Берліна в створенні в Києві протезного центру, який відкрився наприкінці серпня. "І цей спільний з німецькими партнерами проєкт ми продовжимо розвивати", - запевнив він.

Крім того, Київ вдячний місту-побратиму й за надану за час повномасштабної війни гуманітарну допомогу, комунальну техніку та автобуси, які передавав Берлін.

"Також із міст західної Європи Берлін прийняв найбільшу кількість українців, які рятувалися від війни. І місто продовжує їм допомагати", - зазначив Кличко.